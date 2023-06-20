"التنمية الصناعية": الحوار الوطنى يمثل فرصة غير مسبوقة لتبادل الأفكار

قال محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الحوار الوطني يمثل فرصة غير مسبوقة لتبادل الأفكار والرؤى.

أضاف عبدالكريم أهمية تحديد التخصص الإنتاجي كبداية للحل، مضيفًا أن تنافسية المحافظات تمثل عاملًا هامًا للغاية لتحويل كل محافظة وإقليم يبذل جهودًا أكبر لتعظيم موارده بما يخدم الاقتصاد المصري.

أشار إلى أن التنافسية الموجودة إقليميًا أصبحت شديدة للغاية وتحتاج لرؤى وحلول جديدة ومختلفة، موضّحًا أنه من المهم أيضًا الأخذ في الاعتبار الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وأن الاعتماد على الصناعات الحالية لن يؤدي للقفزة المرجوة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني والمهني.

ولفت إلى أنه من المهم التركيز على منتجات تصديرية وإن كانت لا تهدف لإحلال الواردات، نظرًا لقدرة هذه المنتجات على توفير قدرات تصديرية عالية وتحقيق معدلات نمو كبيرة في الصادرات.

وأوضح أن توطين الصناعة أهم من إحلال الواردات، لأن هناك واردات لا يمكن إحلالها محل المنتج المستورد، لكن يمكن لزيادة الصادرات تحقيق توازن في الفجوة الموجودة بين الاستيراد والتصدير، وكذلك تحقيق قيمة مضافة للمنتجات.

أشار إلى أن السياسات والإجراءات والتشريعات المصرية الحالية جيدة وجاذبة للاستثمار، مؤكدًا ضرورة تغيير طريقة التفكير السائدة في الجهاز الإداري والمجتمع لزيادة التناغم بين الجهات والمؤسسات المختلفة.

أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن العالم أجمع يريد الدخول في السوق المصرية شريطة الجدية في توفير الفرص الاستثمارية، وتحديد أولويات القطاع الصناعي والصناعات التي نريد توطينها.