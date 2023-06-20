حافظ سلماوى: اكتشافات مصر بحقول الغاز غطت احتياجاتنا وبدأنا نصدر للخارج

قال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن الدولة المصرية عانت قبل ثورة 30 يونيو بسبب أزمة الكهرباء، وتراكم الديون للشركاء الأجانب وتوقفهم عن عمليات الاستكشافات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حتى تسد الفجوة بدأت تستورد الغاز ووصلت فاتورة استيراده خلال 3 سنوات 8 مليارات دولار، حتى تستعيد مصر قدرتها على الإنتاج.

اكتشافات الغاز

وتابع، أن اكتشاف حقل ظهر، وكذلك اكتشاف حقول شمال الإسكندرية وكانت الشركات التي تقوم بعمليات استكشاف قد انسحبت أُعيد التفاوض معها وعادت من جديد، مؤكدًا أن اكتشافات مصر في حقول الغاز غطت احتياجاتنا وبدأنا نصدر الغاز للخارج.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من أسعار تصدير الغاز المصري بشكل مضاعف، وتم عمل إيرادات أضيفت لمصر مما حسن من الميزان التجاري، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي يطلق عليه وقود منخفض التلوث، واستبدال البترول بالغاز الطبيعي إحدى الآليات للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.