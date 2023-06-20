الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: هذه الأيام عطية الله ولا ضمان فى العمر لعيشها مرة ثانية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

بدأ الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الديني للشئون الإسلامية، حلقته اليوم من "لعلهم يفقهون" بالتكبير في هذه الأيام المباركة، قائلا: "مرحباً بكم في خير أيام الدنيا، مرحباً بكم في خير أيام أهل الأرض، مرحباً بكم في خير أيام أشرقت فيها الشمس، مرحباً بكم في خير أيام طلع عليها النهار، مرحباً بكم في خير أيام تنفس فيها مخلوق، مرحباً بكم في خير أيام مشيت فيها على قدميك، مرحباً بكم في خير أيام توجهت فيها إلى الله سبحانه وتعالى، مرحباً بالمستغفرين، مرحباً بالمسبحين، مرحباً بالمهللين لرب العالمين، مرحباً للذين يدينون لله بالولاء والطاعة، مرحباً بالذين يصلحون عند فساد الناس، مرحباً باللذين يدينون بدين الحق عند اعوجاج الناس". 

تكبيرات الحجاج 

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذه الأيام المباركة نعمة من نعم الله وعطية من الله، فهي خير أيام الدنيا، معبرا: "يمكن مشاركة الحجيج في تكبيراتهم من أي مكان تتواجد به، اتركوا الدنيا خلفكم هذه الأيام، آن الأوان أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة".

تلك الأيام المباركة

وأضاف في حديثه، أنه على الجميع أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بعطية التواجد في تلك الأيام العشر المباركة من شهر ذي الحجة، فليس هناك ضمان لعيش تلك الأيام الأعوام الماضية.

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي أيام ذو الحجة المباركة عيد الأضحى المبارك

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