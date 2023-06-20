ضبط متهم ببيع أدوية بدون ترخيص عبر "واتس آب"

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين في ضبط القائمين على إدارة حساب عبر تطبيق "واتس آب" لترويج العقاقير الطبية بأزيد من السعر الرسمى، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية والتصدى لمحاولات الغش والتدليس.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى بمشاركة الجهات المعنية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) بإدارة حساب عبر تطبيق "واتس آب" لترويج وبيع الأدوية وحقن علاج بعض الأمراض بأزيد من السعر الرسمى مُدخلاً الغش والتدليس على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته (عامل بإحدى شركات تجارة الأدوية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزتهما (1044 عبوة مختلفة الأنواع عبارة عن "أمبول حقن لعلاج بعض الأمراض") بدون مستندات تدل على مصدرها وعرضها بأزيد من السعر الرسمى.. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات وإدارة الحساب فى ترويج الأدوية والتحصل على المضبوطات من مخازن الشركة محل عمل الأخير لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.