الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أيمن عبد الوهاب يبحث مع وزير الرياضة السعودي سبل تطوير الرياضات الأولمبية بالمملكة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اليوم الثلاثاء، بالأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ببرلين، على هامش الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص.

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وناقش اللقاء سبل تطوير الأولمبياد الخاص في المملكة والشرق الأوسط، وبحثا سبل التعاون لزيادة التوعية حول أهمية الممارسات الرياضات لذوي الإعاقة الفكرية. 

وفى ختام المقابلة، منح وزير الرياضة السعودية، الرئيس الإقليمي للأولمبياد، هدية تذكارية عبارة عن مجسم على هيئة جزء من جريدة نخلة.

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مصر توقع على اتفاقية برلين للدمج الشامل للاعبين

في سياق متصل، اختتمت أعمال المؤتمر العالمي للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والمقام على هامش الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023،  بقاعة المؤتمرات ميسا بمدينة برلين الالمانية.

وأقيم المؤتمر خلال الفترة من 15 حتى 19 من يونيو الجاري، وشاركت مصر في المؤتمر باللاعب شريف ندا عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري رافقه د. محمد عبد الله ذكي واللاعب يوسف رمضان عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة العالمي ورافقه محمد طه محمد.
وقد ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة على مدار خمسة ايام متصلة تمثلت في القيادة الدامجة وورشة عمل عن احتياجات اللاعبين القادة.

كما استعرض المؤتمر انجازات مجالس مداخلات اللاعبين القادة على مستوي مناطق برامج الاولمبياد الخاص وناقشوا اهم الخطط الممكنة خلال الفترة المقبلة ومنها المقترح بإنشاء مجلس استشاري من اللاعبين موازي لمجلس مداخلات اللاعبين القادة ببرامج الاولمبياد الخاص.

كما ناقش المؤتمر قضية الدمج المجتمعي على المستوي العالمي وتوقيع اتفاقية ومعاهدة برلين للدمج وقامت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوقيع على المعاهدة ممثلا عن جمهورية مصر العربية.

اتفاقية برلين أعمال المؤتمر الاتحاد العربي لكرة القدم الإعاقة الفكرية الأولمبياد الخاص

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