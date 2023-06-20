"الداخلية" تودع أسر الشهداء المُتجهين إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج

استقبل اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولى وتوديعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، ومتابعة كل الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لهم.

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ولدى وصولهم لمطار المدينة المنورة كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية، وتم تقديم كل أوجه الرعاية وإنهاء كل الإجراءات تنسيقًا والجهات المختصة السعودية.

كما تم إنهاء كل إجراءات التسكين بفندق إقامة أسر الشهداء، فضلًا عن قيام عدد من الضباط بمرافقتهم لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لهم لأداء المناسك فى كل مراحلها.

ومن جانبها، أعربت أسر الشهداء عن تقديرها واعتزازها بما لمست من اهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية، وأن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بنا، وتقديم الدعم والرعاية لنا.