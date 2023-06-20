الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تودع أسر الشهداء المُتجهين إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج

أسر شهداء الشرطة
أسر شهداء الشرطة في طريقهم لأداء فريضة الحج

استقبل اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولى وتوديعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، ومتابعة كل الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لهم.

 

7876
7876
sdfsdfsd
sdfsdfsd
uyuy
uyuy

ولدى وصولهم لمطار المدينة المنورة كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية، وتم تقديم كل أوجه الرعاية وإنهاء كل الإجراءات تنسيقًا والجهات المختصة السعودية.

كما تم إنهاء كل إجراءات التسكين بفندق إقامة أسر الشهداء، فضلًا عن قيام عدد من الضباط بمرافقتهم لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لهم لأداء المناسك فى كل مراحلها.

ومن جانبها، أعربت أسر الشهداء عن تقديرها واعتزازها بما لمست من اهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية، وأن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بنا، وتقديم الدعم والرعاية لنا.

أداء فريضة الحج الأراضي المقدسة الجهات المختصة الحج المصري اللواء مساعد وزير الداخلية تقديم كافة أوجه الرعاية زيارة بيت الله الحرام رئيس بعثة الحج المصرية قطاع الإعلام والعلاقات مطار المدينة المنورة

الأكثر قراءة

عميد "طب طنطا" لـ"الدستور": اعتداء معيد على أستاذ حالة فردية.. والنيابة فرغت الكاميرات

وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى للمستلزمات الطبية يكفى 3 أشهر

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام