أهالى منطقة السد العالى يهدون درعًا لمحافظ أسوان.. وتشكيل لجنة للوقوف على مطالب الأهالى

أهدى وفد من أهالى منطقة السد العالى شرق، درعًا للواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى لفتة طيبة، وتقديرا وعرفانًا لما شهدته المدينة السياحية من ملحمة عظيمة وطفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات متميزة فى مختلف قطاعات العمل العام سواء ما يتعلق بإحلال وتجديد البنية التحتية أو التطوير والتجميل، أو غيرها من المشروعات، لتتحول عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، عروس المشاتى لبانوراما ولوحة جمالية تليق بمكانتها التاريخية والحضارية، وبما يتواكب مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من مشروعات عملاقة فى كافة المجالات.

وأعرب محمد يوسف وممثلو أهالى منطقة السد العالى شرق، عن خالص شكرهم لما يلمسونه من اهتمام لمحافظ أسوان بالتفاعل السريع والمباشر مع أى مطالب أو احتياجات جماهيرية يتم عرضها حيث يقوم على الفور بتكليف وتوجيه الجهات المعنية لتلبيتها بالشكل المطلوب، مشيدين بنجاح المحافظة فى حل مشكلة تراكم المياه الجوفية بنفق السد العالى شرق، والتى كانت تؤرق الأهالى لسنوات طويلة، ليتم تحويل النفق لصرح جمالى بلمسات حضارية راقية من خلال التعاون المثمر مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

من جانبه قدم أشرف عطية شكره لأهالى السد العالى شرق على هذه اللفتة الكريمة، والتى تعكس المعدن الأصيل لأبناء محافظة أسوان، والذين دائمًا يثبتون حبهم لبلدهم ومحافظتهم العريقة، ويأملون فى النهوض بها، وتحقيق كل الخير لها، مؤكدًا أننا لن نألوا جهدًا فى تلبية المطالب الجماهيرية وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيقها.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متكاملة تضم المختصصين بمختلف الجهات التنفيذية للوقوف ميدانيًا على مطالب أهالى منطقة السد العالى، لتتم تلبيتها وفقًا للأولويات حتى يتسنى توفير حياة كريمة لهم على الوجه الأكمل.

وأوضح أنه تم تكليف مرفق الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وتمركزها لخدمة أهالى المنطقة مع تكليف إدارة الحدائق للبدء فى تنفيذ منظومة متكاملة لانتظام رى الأشجار بطريق السد العالى شرق.