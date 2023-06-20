الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى منطقة السد العالى يهدون درعًا لمحافظ أسوان.. وتشكيل لجنة للوقوف على مطالب الأهالى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أهدى وفد من أهالى منطقة السد العالى شرق، درعًا للواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى لفتة طيبة، وتقديرا وعرفانًا لما شهدته المدينة السياحية من ملحمة عظيمة وطفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات متميزة فى مختلف قطاعات العمل العام سواء ما يتعلق بإحلال وتجديد البنية التحتية أو التطوير والتجميل، أو غيرها من المشروعات، لتتحول عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، عروس المشاتى لبانوراما ولوحة جمالية تليق بمكانتها التاريخية والحضارية، وبما يتواكب مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من مشروعات عملاقة فى كافة المجالات. 

وأعرب محمد يوسف وممثلو أهالى منطقة السد العالى شرق، عن خالص شكرهم لما يلمسونه من اهتمام لمحافظ أسوان بالتفاعل السريع والمباشر مع أى مطالب أو احتياجات جماهيرية يتم عرضها حيث يقوم على الفور بتكليف وتوجيه الجهات المعنية لتلبيتها بالشكل المطلوب، مشيدين بنجاح المحافظة فى حل مشكلة تراكم المياه الجوفية بنفق السد العالى شرق، والتى كانت تؤرق الأهالى لسنوات طويلة، ليتم تحويل النفق لصرح جمالى بلمسات حضارية راقية من خلال التعاون المثمر مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان. 

من جانبه قدم أشرف عطية شكره لأهالى السد العالى شرق على هذه اللفتة الكريمة، والتى تعكس المعدن الأصيل لأبناء محافظة أسوان، والذين دائمًا يثبتون حبهم لبلدهم ومحافظتهم العريقة، ويأملون فى النهوض بها، وتحقيق كل الخير لها، مؤكدًا أننا لن نألوا جهدًا فى تلبية المطالب الجماهيرية وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيقها. 

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متكاملة تضم المختصصين بمختلف الجهات التنفيذية للوقوف ميدانيًا على مطالب أهالى منطقة السد العالى، لتتم تلبيتها وفقًا للأولويات حتى يتسنى توفير حياة كريمة لهم على الوجه الأكمل. 

وأوضح أنه تم تكليف مرفق الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وتمركزها لخدمة أهالى المنطقة مع تكليف إدارة الحدائق للبدء فى تنفيذ منظومة متكاملة لانتظام رى الأشجار بطريق السد العالى شرق.

أسوان البنية التحتية المشروعات المياه الجوفية مطالب الأهالي أهالى السد العالى محافظ أسوان

الأكثر قراءة

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

مدبولى: "الاتصالات" أحد أهم القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى

محامي الطفل المجني عليه على يد أمه بالشرقية: "تقارير موثقة أثبتت اتزانها النفسي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام