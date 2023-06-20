الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الأوكرانية: الاتحاد الأوروبى يتولى تدريب 30 ألف جندى خلال 2023

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا عن أنه من المقرر تدريب 30 ألف جندي أوكراني خلال 2023، في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في منشور لها عبر "تليجرام"، إنه من المقرر تدريب 30 ألف عسكري أوكراني، خلال 2023، في إطار المساعدات العسكرية المقدمة من للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، أن تدريب العسكريين سيجري في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل،  في وقت سابق، عن أن بلدان الاتحاد الأوروبي دربت 24 ألف عسكري أوكراني حتى الآن.

 

مساعدات أمريكية

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، في أعقاب المحادثات الثنائية في لندن، اليوم الثلاثاء: "قال الرئيس (الأمريكي جو) بايدن...  إننا سندعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك، إن كلا البلدين ملتزم بهذا بشدة. سنواصل تنفيذ هذا الالتزام، بما في ذلك في إطار تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية سأعلن عنها غدًا".

وأشار بلينكن إلى احتمال تزويد كييف بأنظمة "ATACMS" الصاروخية التكتيكية، لافتًا إلى أن السلطات الأمريكية تركز حاليًا على تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا في المجال العسكري، وليس على الأنظمة المنفصلة من السلاح.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة تابعة للواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، ولواء المدفعية 45 قرب مدينة سيفيرسك في دونيتسك.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من شن القوات الروسية هجومًا جويًا واسع النطاق من الساعات الأولي من صباح اليوم على أوكرانيا استهدف العاصمة كييف.

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