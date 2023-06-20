محافظ الفيوم: العديد من مشروعات "حياة كريمة" ستدخل الخدمة قريبا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاء جماهيريا مع أهالي قرى مركز يوسف الصديق، بمقر الوحدة المحلية لقرية الحامولي، للاستماع إلى مطالبهم وتلقي مشكلاتهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور المهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاحتماعي بالفيوم، والمهندسة ايمان صدقي مدير مديرية الطرق، و إسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي المديريات الخدمية، ومسئولي مركز ومدينة يوسف الصديق.

في بداية اللقاء، هنأ محافظ الفيوم، جميع الحضور وأهالي قرى ومركز يوسف الصديق، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الجماهيري بأهالي قرى مركز يوسف الصديق، يهدف للوقوف على مطالبهم وتلقي شكواهم لوضع الحلول الإيجابية لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لافتا إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول فقد سبقه لقاءات عديدة.

وقال المحافظ، إن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى، قد تم نهوها وجارى مراجعتها لتسليمها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، لتشمل خدماتها كل مواطني القرى بمركزي يوسف الصديق وإطسا، لافتاً إلى أن المشروعات تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والكهرباء، ومراكز الشباب، وأعمال الكباري، وتبطين الترع، والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية، والطرق، والاتصالات، والغاز وغيرها من مشروعات البنية التحتية والأساسية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء الوحدة الصحية بقرية الحامولي لتقدم خدماتها الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة لها، فى إطار التخفيف عن كاهل المرضى من المواطنين.

وبشأن خدمات الصرف الصحي، طالب أهالي عدد من القرى والعزب بمركز يوسف الصديق، بإيضاح موقف توصيل خدمات الصرف الصحي لمناطقهم، بقرى حمزاوي، وقارون، وكحك، وقوتة، فضلاً عن عزب ذو الفقار، والدواده، والسعداوى التابعة لقرية الحامولي، وعزبة الشيخ سليمان التابعة لقرية شعلان.

وفى هذا الصدد أوضح محافظ الفيوم، أن أعمال مشروعات الصرف الصحى تسير على محورين: محور توابع القرى المخدومة، ومحور القرى المحرومة، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف توصيل خدمات الصرف الصحي لكل ما هو ساكن بقرى المبادرة.

وفي السياق نفسه، أفاد منسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام محافظة الفيوم، بأن الأعمال تسير بشكل إيجابي لخدمة القرى المحرومة، والتوابع المحرومة بالقرى المخدومة سابقاً بخدمات الصرف الصحي، من خلال التوسعات الجاري تنفيذها تبعاً لمنهج واضح وجداول زمنية محددة.

وطالب عدد من الأهالي، برصف وتمهيد عدد من الطرق شملت: طريق النزلة / أبشواي، وطريق الحامولي/ النزلة، وطريق النزلة/ المقراني، وطريق الهشاترة / السعداوي، وطريق قصر الجبالي/ النزلة، وطريق يوسف الصديق/ الشواشنة وصولا لأبشواي.

وفي هذا الصدد، أكد محافظ الفيوم، على مسئولي الطرق بإعداد جداول زمنية لأعمال الرصف بالطرق التى انتهت بها أعمال شبكات المرافق بشكل كامل، مع تمهيد الطرق الجاري بها أعمال مرافق، لحين الانتهاء منها ووضع جداول زمنية لرصفها، والإعلان عن الأعمال الجارية بالطرق من خلال بنرات توضيحية بكل طريق على حده.

وبشأن مراكز الشباب، طالب عدد من الأهالي، بسرعة دخول مراكز الشباب التى تم الانتهاء من رفع كفاءتها الخدمة، لاستثمار طاقات الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية، ووجه محافظ الفيوم، منسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة بحصر مراكز الشباب التى تم الانتهاء منها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لسرعة دخولها الخدمة.

كما طالب عدد من أهالي قرى ومركز يوسف الصديق، بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص بناء منازلهم داخل الحيز العمراني، ووجه محافظ مسئولى المراكز التكنولوجية بمجلس المدينة، بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص بناء منازل المواطنين المستوفاه فى أقرب وقت.

وخلال اللقاء، أوضح عدد من الشباب والفتيات رغبتهم في العمل بالقطاع الخاص، أو توفير مشروعات صغيرة تعينهم على مطالب الحياة، أو إنشاء مشغل للحرف اليدوية، وأكد محافظ الفيوم على التنسيق مع مسئولي القوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب التنسيق بين التضامن الاجتماعي وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لتوفير مشروعات صغيرة للشباب والفتيات، فضلا عن بحث أفضل الحلول لإنشاء مشغل الحرف اليدوية وأعمال السجاد والخياطة، كما وجه بتوفير مشروع "تروسيكل" لأحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل عاجل.

كما تضمنت مطالب المواطنين، مراجعة موقف الحالات الأولى بالرعاية التى توقفت معاشات تكافل وكرامة لهم، والمساعدات العاجلة، وأكشاك الكهرباء بمشروعات حياة كريمة، وتوافر لقاحات تلقيح الماشية بوحدات الطب البيطري، وأدوات الحفظ الخاصة باللقاحات، وتوصيل الغاز، وشبكات الاتصالات والإنترنت لعدد من القرى، ووجه محافظ الفيوم الجهات ذات الصلة لبحث تلك المطالب وتوفير الحلول الإيجابية لها فى أسرع وقت.