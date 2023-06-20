الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية البريطانية: اتفقنا مع واشنطن على مواصلة دعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، عن ثقته فى إجراء أوكرانيا الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب.

وجاءت تصريحات "كليفرلي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أنه يجب على الأوكرانيين إصلاح مؤسسات بلدهم، معربًا عن ثقته في إجراء أوكرانيا الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب.

وأشار "كليفرلي" إلى اتفاق بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في دعم أوكرانيا للتصدي لروسيا.

بلينكن يؤكد ضرورة دعم أوكرانيا اقتصاديًا

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة دعم أوكرانيا اقتصاديًا.

وقال بلينكن: "علينا دعم أوكرانيا كي تنجح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

كما أعلن عن تقديم بلاده حزم مساعدات جديدة للجيش الأوكراني.

وأشار "بلينكن" إلى أن بلاده تعمل على تقوية الجيش الأوكراني لاستعادة الأراضي التي فقدها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة.

وأضافت أن قواتها دمرت حوالي 98 مربض مدفعية تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، و112 تجمعًا للقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت سبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى تدمير 13 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة.

فيما أعلن الجيش الأوكراني عن إسقاط 28 صاروخًا من أصل 30 طائرة مُسيّرة أطلقتها روسيا على كييف، اليوم.

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