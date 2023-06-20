الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: 385 مليار جنيه حجم تكلفة العمليات الإرهابية على الناتج المحلي

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه أجرى بحث لرصد المبالغ الباهظة التي تكلفتها الدولة من جراء الإرهاب فهو لا يهدر الموارد البشرية فقط ولكن يؤثر على قطاعات اقتصادية كبيرة بما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر  على الاقتصاد.

وأضافت خلال فعاليات مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة»، أن هناك تأثير تتبعي متراكم على النقد الأجنبي والسياحة والتجارة وقطاعات الاستثمار، موضحة أن تكلفة الارهاب مرتفعة جدا على مصر، حيث بلغت تكلفة الدولة بقطاع السياحة من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٨  وفقا للبحث الذي تم فى هذا الشأن إلى  ٢٠٧ مليارات ونصف دولار أمريكي ، كما يظهر البحث أن التكلفة المترتبة على العمليات الإرهابية للناتج المحلي بـ ٣٨٥ مليار جنيه في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦ تحملتها الدولة وبيئة الاستثمار، بجانب التكلفة الاجتماعية.

وافتتحت القباج، معرض الجمعيات الأهلية المقام بمكتبة الإسكندرية على هامش فعاليات مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة الذي يقام على مدار يومي 20/21 من شهر يونيو الجاري.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الأول من المؤتمر دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف والإرهاب وتعزيز التنوع حيث يدير الجلسة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بمشاركة الدكتور جمال عبد الجواد رئيس السياسات العامة عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ود.جورج فهمي بالجامعة الأوروبية بإيطاليا والمستشار جميل حليم عضو مجلس الشيوخ.

الجلسة الافتتاحية الجمهورية الجديدة الدكتور جمال عبد الجواد الدراسات الاستراتيجية الدكتورة نيفين القباج

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