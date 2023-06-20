"اصحى للكلام".. تامر عاشور يستعد بألبوم شتوي وتعاون جديد مع نجمات العرب

حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان تامر عاشور إذ يضع حاليًا، اللمسات النهائية على أحدث أغنياته التى تحمل اسم "اصحى للكلام" لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على طريقة السينجل، عبر المنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات محمد مصطفي ملك وألحان محمود أنور.

يطرح ألبوم جديد فى الموسم الشتوي

فى السياق، يواصل تامر عاشور، العمل على أحدث ألبوماته الغنائية، حيث استقر على عدد من الاغانى وقام بتسجيلها ويعمل حاليا على باقى أغنيات الألبوم لطرحه خلال الموسم الشتوي المقبل، ومن المفترض أن يقوم بتصوير أكثر من أغنية خلال الألبوم الذي يتعاون خلاله مع نخبة كبيرة من الشعراء والموزعين الكبار، على طريقة الفيديو كليب.

يتعاون مع أنغام وشيرين واليسا

من جهة أخرى، يتعاون تامر عاشور مع نخبة من نجمات العالم الغنائي ويقوم بتلحين أحدث أغنياتهم لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة وفى مقدمتهم النجمة أنغام التى تعاون معها من قبل فى باقة من الأعمال التى لاقت نجاحا كبيرا، والنجمة شيرين عبد الوهاب، الذى انتهى مؤخرا من تلحين أغنية جديدة لها من المقرر أن يتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة وكذلك إليسا.

كان تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "بحبك وخائف" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» نهاية يناير الماضي، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها.

أغنية “بحبك وخايف” من كلمات محمد شافعي، إسلام رفعت، توزيع صالح ياسر وتقول كلماتها "بحبَك وخايف نقرب نضيع.. بحبَك وعارف بإنه استحاله.. بحبك وآسف خدتني الجلالة.. أنا وانتَ حالة رفضها الجميع.. بحبَك بقولها وجوايا حرب.. بقولها ف ضميري آجي انطقها صعب.. ده موقف مصيري بيعملي رُعب"، ومن قبلها طرح أغنية "هتوحشنا" وهى من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي، ولاقت نجاحا كبيرا.