الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل ينتقل عمر السومة إلى الزمالك الموسم المقبل؟

عمر السومة
عمر السومة

كشف مصدر داخل نادي أهلي جدة السعودي، عن موقفهم بشأن بيع عمر السومة مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن أهلي جدة يميل لبيع السومة بشكل نهائي في الموسم المقبل حيث يتبقى في عقده موسم واحد ورغبتهم في بيعه بشكل نهائي، بما يعني أن فكرة الإعارة غير موجودة من الأساس.

وأوضح أن العربي القطري أكثر الأندية الراغبة في ضم السومة خلال الموسم المقبل وعلى أتم الاستعداد لشراء عقده بشكل نهائي من أهلي جدة.

وأشار إلى أن عقد اللاعب يصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد في الخليج وهو المبلغ الذي يصعب دفعه من جانب الزمالك وسط الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر في مواجهة قوية بين الفريقين.

أهلي جدة عمر السومة السومة اهلي جدة العربي القطري

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام "الضريبة والدمغة"

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

السعودية: مؤشرات الهواء والماء آمنة فى الحج.. ورصد مستويات الضوضاء لأول مرة

روسيا تدمر 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة