هل ينتقل عمر السومة إلى الزمالك الموسم المقبل؟

كشف مصدر داخل نادي أهلي جدة السعودي، عن موقفهم بشأن بيع عمر السومة مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن أهلي جدة يميل لبيع السومة بشكل نهائي في الموسم المقبل حيث يتبقى في عقده موسم واحد ورغبتهم في بيعه بشكل نهائي، بما يعني أن فكرة الإعارة غير موجودة من الأساس.

وأوضح أن العربي القطري أكثر الأندية الراغبة في ضم السومة خلال الموسم المقبل وعلى أتم الاستعداد لشراء عقده بشكل نهائي من أهلي جدة.

وأشار إلى أن عقد اللاعب يصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد في الخليج وهو المبلغ الذي يصعب دفعه من جانب الزمالك وسط الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر في مواجهة قوية بين الفريقين.