رئيس "صناعة النواب": يجب العمل على حل أزمة الشباك الواحد ومعوقات الاستثمار

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب العمل على حل أزمة الشباك الواحد وحل معوقات الاستثمار في مصر مثل عودة الهيئات ذات الاختصاص الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع مقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن قانون موحد للصناعة في مصر.

أضاف محمود أنه جاري العمل حاليا على تشجيع الاستثمار ووضع حوافز أكثر فاعلية، موضحا أن مشروع قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به النائب علاء حمدى قريطم مرن لأية تعديلات أو مقترحات والأهم أن يكون لدينا خطوة للأمام في هذا الإطار.

لفت إلى ضرورة العمل على تشجيع الصناعة في مصر واختيار بعض الصناعات والتوسع فيها، فمثلا بنجلاديش لم يكن لديها صناعة جيدة لكن توجهت لصناعة الملابس وحدثت بها طفرة في هذا الصدد.

وافاد معتز محمود أن هذا الاجتماع يعد لجنة استماع للمستثمرين وعدد من المسئولين حول قانون الصناعة الموحد، مشيرا إلى ان هناك مشاكل تواجه المستثمرين متمثلة في البيروقراطية وفكرة الشباك الواحد.

وأضاف أن هناك أزمات تواجه المستثمر حول توافر وارتفاع اسعار المادة الخام، موضحا أن مشروع القانون لتحريك المياه الراكدة، مؤكدا أن من الأزمات التي تواجه المستثمر تعدد الولايات والهيئات فهناك حوالي ٣٥٠ هيئة، مطالبا بدمجهم.