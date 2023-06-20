الشرق الأوسط: اتحاد جدة يفسخ عقده مع طارق حامد

أفادت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي فسخ عقده مع طارق حامد، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوفه، قبل بداية الموسم الجديد.

ويلعب طارق حامد ضمن صفوف اتحاد جدة منذ رحيله عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط، فإن إدارة اتحاد جدة أنهت تعاقدها مع طارق حامد رسميًا، بالإضافة إلى رحيل البرتغالي هيلدر كوستا بانتهاء إعارته.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم.

وارتبط اسم طارق بالعودة مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.