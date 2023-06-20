موسوعية جينيس في مصر لتسجيل أكبر علامة بالعالم "للتوعية بالسرطان"

أعلنت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن تواجد ممثلي موسوعة «جينيس» العالمية، في محافظة بورسعيد الجمعة المقبل، ضمن احتفالية كبرى تنظمها الجمعية، تحت رعاية وحضور كلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك للاحتفال بتسجيل أكبر علامة للتوعية بالسرطان في العالم، باسم المبادرة الرئاسية «للكشف عن الأورام السرطانية»، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي في 9 محافظات كمرحلة أولى للكشف المبكر والعلاج من أربعة أورام سرطانية.

وتشهد محافظة بورسعيد، الجمعة، احتفالية كبرى لكسر الرقم العالمي الخاص بإعلان التوعية بالسرطان، والذي كان مسجلاً باسم دولة إسبانيا، حيث سيتم انتقاله لمصر ليسجل باسم "المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية"، وسيتم خلال الاحتفالية استخدام أكثر من 3 آلاف متر قماش يطوف مقر الحملة ويحمل شعار التوعية بالسرطان، وعقب انتهاء الاحتفالية سيتم التبرع بتلك الكمية من القماش، للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعمل في مجال الحماية والوقاية وعلاج مرضة السرطان.

من جهته، قال الدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن حضور ممثلي موسوعة جينيس العالمية لمصر والمشاركة في هذا الحدث الكبير، يعكس الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، لدعم صحة المرأة، بداية من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وصولا للمبادرة الجديدة للكشف عن الأورام السرطانية، والتي من بينها سرطان عنق الرحم.

وأضاف العزب أن الاحتفالية الكبرى التي تنظم بالتعاون مع شركة "فايزر" مصر، هي انعكاس للتعاون والشراكة الناجحة بين كافة الأطراف، سواء كانت حكومية ممثلة في وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، او مجتمع مدني ممثل في الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أو القطاع الخاص ممثل في شركة فايز العالمية، بهدف الوصل في النهاية لنتائج تعزز من صحة المرأة المصرية، وتقضي تمامًا على الأورام السرطانية.

وكشف رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن إطلاق حملة "اسبقي بخطوه" لحماية السيدات والوقاية من الأورام النسائية، والتي تستهدف الكشف عن ألف سيدة من محافظة بورسعيد، في العيادات المنتقلة التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء، وحتى الجمعة المقبل موعد انعقاد الاحتفالية الجمعة 23 يونيو الجاري بمحافظة بورسعيد.

وتابع أن الكشف المبكر على سيدات بورسعيد من سرطان عنق الرحم، سيتم بمقر وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن اختيار محافظة بورسعيد لاحتضان هذا الحدث العالمي، يأتي تقدير لمكانة تلك المحافظة الساحلية، التي شهدت بداية تطبيق وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة الى نجاح كافة المبادرات الصحية التي شهدتها المحافظة على مدار السنوات الماضية.

ودعا العزب السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن الأورام النسائية خاصة "الثدي وعنق الرحم"، يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرات الصحية بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

من جهته، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن حملة "اسبقي بخطوة" تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية لدى السيدات أو عوامل الخطورة المؤدية إليها وسرعة علاجها على يد أمهر الأطباء المتخصصين في علاج تلك الأمراض بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد بما يقلل من مخاطر المرض.

وأكد الدكتور أحمد السبكي اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالصحة العامة للسيدات والتوعية بعوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض وكيفية تجنبها أو الوقاية منها، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة للمواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

ولفت السبكي إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بإطلاق الحملات والمبادرات الصحية التي تتماشى مع اهتمامات الدولة، وتستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنها دعم صحة المرأة المصرية، مثمنًا دور الجمعيات الأهلية كشركاء نجاح في المبادرات الصحية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.