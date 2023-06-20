الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يدرس حرس الحدود بالفيديو فى حضور اللاعبين الدوليين

مران الأهلي
مران الأهلي

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، قبل انطلاق مران الفريق المسائي.

وكشف مصدر أن المحاضرة بالفيديو لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق حرس الحدود قبل مواجهة الفريقين، حيث انتظر الجهاز الفني جميع اللاعبين الدوليين من أجل إقامة محاضرة الفيديو التحضيرية الخاصة بالمباراة المرتقبة أمام حرس الحدود في الدوري.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الأربعاء معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المرتقبة بعد غد الخميس، في إطار استعداداته لمواجهة الجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها على استاد الكلية الحربية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له في بداية المران، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالإعداد للفترة المقبلة.

كولر الاهلى حرس الحدود محمود الخطيب مران الفريق

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