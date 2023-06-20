الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"اختلفوا على سعر المخدرات".. المؤبد لشقيقين وآخر قتلوا شخصا بالدقهلية

المؤبد
المؤبد

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، اليوم، بالسجن المؤبد لشقيقين وأخر وذلك لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل أخرين بعد خلاف دب بينهم على سعر المواد المخدرة ونوعيتها وجودتها بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى في القضية رقم 38355 لسنة 2020 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 2648 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة. 
 

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلاً من" أحمد . م. ع .ف " - محبوس ، 29 عاماً ، مبيض محاره  وشقيقه "محمود" 30 سنة، مبيض محارة، و"محمد . ع . ك. ش" وجميعهم مقيمون بقرية البوها مركز ميت غمر، لأنه في تاريخ 20/11/2020 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليه "محمود علي محمود الزناتي"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض "بندقية خرطوش" وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا بتواجدهم به وما أن ظفر به "المجني عليه" حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا استقر بالصدر حال تواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة قاصدين إزهاق روحه.
 

كما تضمن أمر الإحالة شروع المتهمين في قتل المجني عليهما "محمد صلاح إبراهيم عبد النبي" وشقيقه "صلاح"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأطلق المتهم الأول صوابهم عياراً ناريًا حال تواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إستقرار العيار الناري بالمجني عليه المتوفي.
 

 

محكمة جنايات المنصورة المنصورة الدائرة السابعة السجن

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