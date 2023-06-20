محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادي الهجن والفروسية الدولي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة يرافقهما السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنصة المشاهدة الرئيسية والتي تتسع لـ ٤٠٠ مشاهد، وجارِ أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات، كما يجري حاليًا إنشاء وتمهيد مضمار السباق والطرق الخدمية بطول ٥ كم. موجهًا بسرعة الانتهاء من الموقع العام للمضمار والبدء في تنفيذ استراحات التخييم للمتسابقين ومباني الخدمات البيطرية.

كما أضاف أن المشروع يشمل أيضًا إنشاء قرية تراثية تضم فندق على الطراز البيئي وملاعب رياضية ونادي صحي ومسرح مكشوف ومدينة ألعاب مائية ترفيهية.