روسيا تدمر 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة.

وقالت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي حول تطورات عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إنه تم تدمير 8 مستودعات للذخيرة تابعة للواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، ولواء المدفعية 45 قرب مدينة سيفيرسك في دونيتسك.

وأضافت وزارة الدفاع أن قواتها دمرت حوالي 98 مربض مدفعية تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، و112 تجمعًا للقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت سبعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى تدمير 13 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة.

فيما أعلن الجيش الأوكراني عن إسقاط 28 صاروخًا من أصل 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على كييف، اليوم.

يشار إلى أن القوات الروسية قامت بشن هجوم جوي واسع النطاق من الساعات الأولي من صباح اليوم على أوكرانيا استهدف العاصمة كييف.

الكرملين: الرئيس الروسي لا يزال منفتحًا على الحوار بشأن أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال منفتحًا على الحوار بشأن أوكرانيا لكن مواقفها تهدم أسس المفاوضات، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا.