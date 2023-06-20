الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| ممثل حماة الوطن: تقدمنا برؤية بشأن النهوض بملف الصناعة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

قال محمد أسعد، ممثل حزب حماة الوطن، إن السياسات الصناعية من أهم الملفات، لافتا إلى أن لحزب تقدم برؤية بشأن النهوض بملف الصناعة أولها إنشاء منصة مصر للصناعة، وهذا بدوره يستلزم النهوض بخدمات الانترنت والتحول الرقمى والميكنة.

وشدد أسعد، على ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد، على أن يتضمن التشريع الجديد حزمة من الحوافز والتيسيرات، إضافة لإلقاء مزيد من الضوء على القطاع غير الرسمى، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لدعم الصناعة الوطنية.

وطالب ممثل حزب حماة الوطن، وضع خريطة صناعية على مستوى المحافظات، والحصول على تمويل التأجيرى والمشروعات الصغيرة  بنسبة فائدة ميسرة، وتطوير التعليم الفنى بما يتواكب مع سوق العمل، لافتا إلى أن هناك بعض الهيئات  نجحت فى إنشاء مدارس متخصصة فى مجالها، مشددا على ضرورة تعزيز  الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرا تقليل نسبة التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية لتحسين ودعم صورة الصناعة والاستثمار المحلي.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

التعليم الفنى الحوار الوطنى السياسات الصناعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة القطاع غير الرسمي المحاكم الاقتصادية تطوير التعليم الفني تعزيز الاستثمار

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