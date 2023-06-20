الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. الهواري: مصر اتخذت سياسات مالية لتحسين جودة الخدمات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

توجه ياسر الهواري، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من السياسيات المالية التي استهدفت تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الهواري، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي والتي تناقش "شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات"، إن الفترة المقبلة تتطلب العديد من الإصلاحات عبر استراتيجة قومية شاملة، تتضمن سبل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية، بجانب الاستفادة من الكفاءات الادارية واتاحة قنوات جديدة للتمويل، واستكمال مسيرة الاصلاح الهيكلي والتركيز على الانشطة الانتاجية.

وتابع ممثل حزب الشعب الجمهوري، أنه لا بد تحديد قطاعات الدولة التي ستتخارج منها ، والانتهاء من طرح الصكوك السيادية لجذب المزيد من الموارد الدولارية، والنظر في برنامج الاطروحات العامة لعدد من شركات القطاع العام، مع ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي ودمج بعض الهيئات وبعض الوزارات.

كما أوصى بضرورة حل مشكلات المصانع المتوقفة ودعم المشروعات الاستثمارية والقطاعات الانتاجية المختلفة.

استكمال مسيرة الاصلاح المالي الإصلاح الهيكلي الأنفاق الحكومى الأنشطة الإنتاجية الحوار الوطنى الدين العام وعجز الموازنة الصكوك السيادية الشعب الجمهوري

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