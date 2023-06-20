الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: تحول في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عقب "30 يونيو"

الدكتور أيمن سمير،
الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي أخذت أشكالا مختلفة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، لافتا إلى أن مصر أصبحت تبحث عن المصالح المشتركة واكتشاف أفاق جديدة للبحث والتعاون المشترك.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد الأوروبي بعد عام 2014 وعقب ثورة 30 يونيو تأكد له القيمة الكبيرة التي تحظى بها مصر كمحور استقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأن هذه المنطقة تؤثر على الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدكتور أيمن سمير، أن القارة الأوروبية منذ عام 2014 رفعت شعار وهو أن الاستثمار في مصر يعتبر استثمار في الاستقرار لذلك تدفقت الاستثمارات الأوروبية إلى مصر ووصلت إلى حوالي 39 مليار دولار وأصبح الاتحاد الأوروبي الآن هو الشريك الأول لمصر.

 

30 يونيو 9 مليار دولار أستاذ العلاقات الدولية التعاون المشترك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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