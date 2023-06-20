محامي الطفل المجني عليه على يد أمه بالشرقية: "تقارير موثقة أثبتت اتزانها النفسي"

قال هشام عبد الدايم، محامى الطفل المجنى عليه بالشرقية الذي قتلته أمه، إن المتهمة فى كامل قواها العقلية، لافتا إلى أن تقارير عديدة موثقة أثبتت اتزانها العقلى.

وأضاف أنها خلال الجلسة كانت المتهمة تضحك بسخرية حين صفها أحد بالجنون أو عدم الاتزان العقلى، وانها كانت تقول “أنا غلطانة ومش معنى إنى غلطت أبقى مجنونة"، مؤكدا أنه قد تم تأجيل جلسة محاكمتها للخميس القادم للمرافعة.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، لجلسة الخميس القادم، ولم تتوقف المتهمة عن الضحك أثناء جلسة محاكمتها، حتى سألها القاضي عن سبب الضحك المتواصل الذي أثنار دهشة هيئة المحكمة والحضور في الجلسة.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة قالت المتهمة، إن ما قامت به كان بسبب “سحر” قد أجراه أحدهم لها، وأنها كانت تحت تأثير ذلك العمل ورفعت منذ قليل هيئة محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، جلسة محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جسده، على أن تُصدر قرارها بعد المداولة.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.