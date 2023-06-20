الحوار الوطني| رئيس التمثيل التجاري يطالب بدعم قطاع التدريب والتأهيل الصناعي

قال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حاجتنا إلى 100 مليار دولار لسد الفجوة الاستيرادية للدولة المصرية هو حافز كبير من أجل دعم الصناعة التي لازالت تساهم بـ 17% فقط من الناتج المحلي.

وتابع الواثق بالله، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، "مساهمتنا في الصادرات كقطاع صناعي ضعيفة جدا وعشان أول للهدف اللي سيادة الرئيس وضعه محتاج أزود صادراتنا إلى 200 مليار دولار".

وأكد الواثق بالله، أن منظومة الدعم يجب ألا تقتصر على الهيكل الصناعي الحالي ويجب البحث عن مجالات صناعية جديدة يمكن المنافسة بها عالميا، مضيفا "خلينا نشوف دول الجوار بتشتغل إزاي دولة زي تركيا 60% من إنتاجها صناعة وكلها صناعات مش موجودة في مصر لما أكلمك عن الهواتف الذكية والأدوات المنزلية كل ده مش موجود".

وتابع الواثق بالله، "مهما اشتغلنا على الهيكل الصناعي مش هنحقق طموحاتنا بالوصول لرقم تصديري كبير، لازم ندخل صناعات جديدة ويكون فيها تكنولوجيا، لازم يكون فيه قانون واحد للصناعات، لازم نختار قطاعات بعينها نشتغل فيها مفيش دولة بتشتغل في كل الصناعات"، مطالبا بدعم قطاع التدريب والتأهيل الصناعي لامتلاك أيدي عاملة مدربة.