الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| رئيس التمثيل التجاري يطالب بدعم قطاع التدريب والتأهيل الصناعي

يحيى الواثق بالله
يحيى الواثق بالله

قال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حاجتنا إلى 100 مليار دولار لسد الفجوة الاستيرادية للدولة المصرية هو حافز كبير من أجل دعم الصناعة التي لازالت تساهم بـ 17% فقط من الناتج المحلي.

وتابع الواثق بالله، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، "مساهمتنا في الصادرات كقطاع صناعي ضعيفة جدا وعشان أول للهدف اللي سيادة الرئيس وضعه محتاج أزود صادراتنا إلى 200 مليار دولار".

وأكد الواثق بالله، أن منظومة الدعم يجب ألا تقتصر على الهيكل الصناعي الحالي ويجب البحث عن مجالات صناعية جديدة يمكن المنافسة بها عالميا، مضيفا "خلينا نشوف دول الجوار بتشتغل إزاي دولة زي تركيا 60% من إنتاجها صناعة وكلها صناعات مش موجودة في مصر لما أكلمك عن الهواتف الذكية والأدوات المنزلية كل ده مش موجود".

وتابع الواثق بالله، "مهما اشتغلنا على الهيكل الصناعي مش هنحقق طموحاتنا بالوصول لرقم تصديري كبير، لازم ندخل صناعات جديدة ويكون فيها تكنولوجيا، لازم يكون فيه قانون واحد للصناعات، لازم نختار قطاعات بعينها نشتغل فيها مفيش دولة بتشتغل في كل الصناعات"، مطالبا بدعم قطاع التدريب والتأهيل الصناعي لامتلاك أيدي عاملة مدربة.

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

أقوال صادمة لقاتلة طفلها بالشرقية خلال جلسة محاكمتها

معيد يطلق النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

رئيس جامعة بني سويف يهنئ المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان

محافظ أسوان يوجه برفع نسب مشروعات الطرق في إدفو ونصر النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

عاجل
لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو