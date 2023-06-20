الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين البتروكيماويات المصرية و"العربية للتصنيع"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت شركة البتروكيماويات المصرية والهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة في ضبط عملية الحضور والانصراف تماشياً مع التوجه العام لربطها بنظام الاستحقاقات.

وكشف بيان الشركة، أن البروتوكول يشمل مراقبة سرعة السيارات عن طريق تلك الكاميرات توفيراً في العنصر البشري وحفاظاً على ممتلكات الشركة، حيث تتمتع تلك الكاميرات بخاصية تحديد مناطق المنع والقبول لتواجد أي فرد داخل منطقة العمل عملاً بمبدأ السلامة أولاً .

وقع الاتفاقية الكيميائي أحمد موقع رئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية واللواء أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

 

البتروكيماويات المصرية البترول والثروة المعدنية البترول والغاز البترول المصري الذكاء الاصطناعي العربية للتصنيع الشركات العالمية

الأكثر قراءة

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

الشرق الأوسط: اتحاد جدة يفسخ عقده مع طارق حامد

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

روسيا تدمر 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام