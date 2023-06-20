بروتوكول تعاون بين البتروكيماويات المصرية و"العربية للتصنيع"

وقعت شركة البتروكيماويات المصرية والهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة في ضبط عملية الحضور والانصراف تماشياً مع التوجه العام لربطها بنظام الاستحقاقات.

وكشف بيان الشركة، أن البروتوكول يشمل مراقبة سرعة السيارات عن طريق تلك الكاميرات توفيراً في العنصر البشري وحفاظاً على ممتلكات الشركة، حيث تتمتع تلك الكاميرات بخاصية تحديد مناطق المنع والقبول لتواجد أي فرد داخل منطقة العمل عملاً بمبدأ السلامة أولاً .

وقع الاتفاقية الكيميائي أحمد موقع رئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية واللواء أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.