حبس 3 متهمين استدرجوا عاطلًا وقتلوه بالخانكة

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة الخانكة، حبس حلاق وعاطل وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستدراج عاطل إلى منزل المتهم الأول لوجود خلافات مالية بينهما، وتعدوا عليه بالضرب حتى لقى مصرعه، وقاموا بإلقاء جثته بمصرف رشاح أبوزعبل.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة، مؤكدين أن المجني عليه استدان مبلغًا ماليًا من المتهم الأول مقابل شراء مواد مخدرة، إلا أنه امتنع عن رد المبلغ مرة أخرى فاختمرت في ذهن المتهم الأول فكرة إجبار المجني على رد المبلغ المالي، فقام بالاستعانة بالمتهمين الثاني والثالث، وقاموا باستدراج المجني عليه لمنزل المتهم الأول وتعدوا عليه بالضرب، إلى أن لقى مصرعه فقاموا بنقل الجثة بمركبة تروسيكل ملك الثالث، وألقوا الجثة بجوار مصرف رشاح أبوزعبل.