الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الأوبرا يشكر الشركة المتحدة على رعاية مشروع "مدحت والكبار"

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

وجه الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رعاية المشروع الفنى "مدحت والكبار".

وقال رئيس دار الأوبرا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" تقديم الإعلامي عمرو خليل على شاشة CBC الفضائية  إن المشروع الفنى "مدحت والكبار"، فكرة جميلة من الفنان مدحت صالح، ويهدف إلى إحياء الأعمال الفنية المصرية والعربية، مؤكدًا جمال الفكرة التي تحكي أعمال عظماء ملحني الوطن العربى وليس مصر فقط، من دول عربية عديدة مثل الكويت والسعودية ولبنان وسوريا.

وتابع رئيس الأوبرا، أن أهمية مشروع "مدحت والكبار"، يأتى كونه بداية لإحياء الأعمال الفنية بتوزيعات جديدة أوركسترالية، ومن المنتظر أن تكون بداية لكل فنانى العرب للسير على نفس النهج.

وكشف الدكتور خالد داغر، أن الفعاليات لأول حفلة ستبدأ يوم 7 يوليو ويحييها الفنان مدحت صالح بعنوان "مدحت والكبار"، ومنتظر تقديم أعمال خالدة خلالها نكهة وطابع مختلف من التوزيعات واستخدام آلات الأوركسترا، بشكلها الحقيقي العالمي بمعنى "هارمونيا" يتم استخدام كل آلة في مساحتها الصوتية.

 

 

الأوبرا المصرية الأعمال الفنية 7 يوليو ئيس دار الاوبرا الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي الفنان مدحت صالح اوركسترا

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رئيس الأوبرا يشكر الشركة المتحدة على رعاية مشروع "مدحت والكبار"

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