طلعت عبدالقوى فى الحوار الوطنى: نُريد إعادة الصناعة المصرية لمكانتها

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نُريد أن نعيد الصناعة المصرية لمكانتها التي كانت عليها في السابق، لافتًا إلى أن نسبة الصناعة اليوم ١٦٪ وهي نسبة متدنية للغاية.

وأضاف "عبدالقوي"، خلال كلمته بالجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء: "نريد أن نخرج بتوصيات تطبق إلي تشريعات أو قوانين تسهم في حل مشكلات الصناعة".

وتابع عضو مجلس الأمناء: نؤكد أننا نريد أن نتحدث أكثر عن الصناعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، حيث إن الاقتصاد غير الرسمي اقتصاد مهم جدًا".

وأوضح أن هناك الكثير من المعوقات التي تعوق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر أبرزها البيروقراطية، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تسهم بشكل كبير جدًا في القضاء على البطالة، ومطالبًَا بضرورة التسهيل على الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر.

وأشار إلى ما نوهت عنه الشركة القابضة للصناعات في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص ببعض التوصيات للصناعات الغذائية، مثل تصنيع زيوت الطعام، متابعًا: نستورد ٩٠٪ من الزيوت، وهذا بسبب أننا لا نتوسع في إقامة تلك المشروعات.

وطالب عضو مجلس الأمناء، بضرورة التوسع في إقامة المصانع الخاصة بالمشروعات المهمة، مثل مصانع الزيت، متسائلًا: كيف تتبع تلك المصانع وزارة التموين وليس قطاع الأعمال؟

واستطرد: علينا نشر ثقافة العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، وأن نلقي الضوء على النماذج الناجحة.