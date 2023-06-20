برشلونة يعلن رحيل رئيس فريق الكشافة لتدريب سلافيا صوفيا البلغارى

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل خوسيه ماريا باكيرو، رئيس فريق الكشافة في النادي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله رحيل باكيرو عن منصبه كرئيس كشافة نادي برشلونة لتوليه منصبًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

وتولى باكيرو مسئولية قيادة فريق الكشافة منذ 2021، كما كان رئيسًا لفريق كرة القدم للشباب في النادي منذ 2017، قبل ذلك كان لاعبًا لفريق برشلونة في الفترة بين 1988 و1996، وعمل مدربًا مساعدًا مع الثنائي لويس فان خال، ولورينس سيرا فيرير في عامي 2000، و2001.

وأكد النادي في بيانه أن خوسيه ماريا باكيرو سيتولى منصب المدير الفني لنادي سلافيا صوفيا البلغاري.

وبدأ باكيرو مسيرته المهنية في عام 1999 مدربًا مساعدًا لنادي بويبلا، ثم تولى منصب المدرب المساعد لبرشلونة وانتقل لتولي منصب المدير الفني لفريق الرديف بنادي مالاجا في الفترة بين يناير 2005، ويونيو من العام نفسه؛ ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي ريال سوسيداد في الفترة بين أغسطس 2005 ومارس 2006، ثم تولى تدريب الفريق حتى أكتوبر من العام نفسه.

وتولى باكيرو منصب المدرب المساعد لنادي فالنسيا الإسباني في أكتوبر 2007 حتى أبريل 2008؛ ثم تولى منصب المدير الفني لفريق بولونيا وارسو البولندي في نوفمبر 2009 حتى سبتمبر 2010، وبعدها انتقل لتدريب نادي لخ بوزنان في نوفمبر 2010 وحتى فبراير 2012، وعدها قاد فريق خوان أوريتش البيروفي بين ديسمبر 2012 حتى مارس 2013، ثم انتقل للعمل مستشارًا لنادي ديبورتيفو لارا الفنزويلي في نوفمبر 2014 واستمر حتى يوليو 2015 وبعدها قاد منصب المدير الفني للأكاديمية قبل العودة لبرشلونة في صيف 2017 وقيادة منصب مدير الأكاديمية ثم المدير الرياضي ومدير فريق كشافة الشباب.