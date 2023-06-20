الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى أول زيارة رسمية لباريس.. رئيسة الوزراء الإيطالية تتوجه إلى فرنسا اليوم

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

تجري رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، زيارة رسمية هي الأولي إلي فرنسا بعد توتر علاقات البلدين بسبب ملف الهجرة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ميلوني اليوم، كما سيدلي الجانبان بتصريحات صحفية قبيل اللقاء في قصر الإليزيه.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفيه فيران، إن إيطاليا هي ثاني أكبر شريك اقتصادي لباريس واصفا إياها بالشقيقة الأوروبية والجار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد "فيران" أن هناك إرادة مشتركة لإنجاز مشروع خط السكك الحديد بين ليون وتورينو، كدليل على أن العلاقات بين البلدين قوية كما في السابق. 

وتوترت العلاقات بين فرنسا وإيطاليا في إبريل الماضي، بسبب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، التي اتهم فيها رئيسة الوزراء الإيطالية بعدم القدرة على حل مشاكل المهاجرين التي ركزت عليها في حملتها الانتخابية.

وفي مايو الماضي، قال نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن تعزيز العلاقات بين إيطاليا وفرنسا يخدم مصالح البلدين، داعيا إلى تنفيذ معاهدة كويرينالي والموقعة عام 2021 للتعاون  بين روما وباريس.

رئيسة الوزراء الإيطالية فرنسا الرئيس الفرنسي ملف الهجرة الإليزيه الحكومة الفرنسية

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

أقوال صادمة لقاتلة طفلها بالشرقية خلال جلسة محاكمتها

معيد يطلق النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

رئيس جامعة بني سويف يهنئ المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان

محافظ أسوان يوجه برفع نسب مشروعات الطرق في إدفو ونصر النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

عاجل
لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو