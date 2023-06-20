فى أول زيارة رسمية لباريس.. رئيسة الوزراء الإيطالية تتوجه إلى فرنسا اليوم

تجري رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، زيارة رسمية هي الأولي إلي فرنسا بعد توتر علاقات البلدين بسبب ملف الهجرة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ميلوني اليوم، كما سيدلي الجانبان بتصريحات صحفية قبيل اللقاء في قصر الإليزيه.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفيه فيران، إن إيطاليا هي ثاني أكبر شريك اقتصادي لباريس واصفا إياها بالشقيقة الأوروبية والجار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد "فيران" أن هناك إرادة مشتركة لإنجاز مشروع خط السكك الحديد بين ليون وتورينو، كدليل على أن العلاقات بين البلدين قوية كما في السابق.

وتوترت العلاقات بين فرنسا وإيطاليا في إبريل الماضي، بسبب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، التي اتهم فيها رئيسة الوزراء الإيطالية بعدم القدرة على حل مشاكل المهاجرين التي ركزت عليها في حملتها الانتخابية.

وفي مايو الماضي، قال نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن تعزيز العلاقات بين إيطاليا وفرنسا يخدم مصالح البلدين، داعيا إلى تنفيذ معاهدة كويرينالي والموقعة عام 2021 للتعاون بين روما وباريس.