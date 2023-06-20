الحوار الوطني.. مقرر المحور الاقتصادي: لا بد من حسم فكرة التصدير للخارج والعمل عليها

قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه إذا كان الغرض من التوجه لتشجيع الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي هو الانفتاح على العالم أو زيادة الإنتاج وتوفير عملة أجنبية أو جذب استثمارات أو تجويد الصناعات الموجودة، فالاتجاه نحو التصدير هو الحل الأمثل.

وشدد جلال خلال كلمته باللجنة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني، على نقل الفكر للانتاج للسوق الأجنبي وليس المحلي، مضيفا: “حاولنا تصنيع السيارات من الستينات للأن، أنتجنا للسوق المحلي تحت حماية فكرية تسببت فى عدم انتعاش سوق السيارات، بعكس ما قامت بها دولة المغرب التي اصبحت من اكبر المصدرات للسيارات”.