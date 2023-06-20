الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| حزب "الدستور": تطبيق التصنيع الكامل هو الحل الرئيسي للنهوض بالصناعة

حزب الدستور
حزب الدستور

قال حسام الدين فؤاد، ممثل حزب "الدستور"، إن هناك عوامل كثيرة تسببت في انكماش الصناعة المصرية عالميًا بشكل كبير، مشددًا على ضرورة التحول للاقتصاد التخصصي وتركيز جهود الدولة المصرية في عددٍ من المجالات لتتفوق فيها وتنافس عالميًا.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتيّ أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "هناك 8 مجالات يمكن التركيز عليها من أجل امتلاك قسمة مضافة في تلك المجالات عبر التصنيع الكامل، ومنها الزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والآثار والثروات الطبيعية"، مشيرًا إلى أن مصر تصدر أغلب إنتاجها من المواد الخام وتعاود شراءه في صورة منتجات.

وشدد فؤاد، على أن تطبيق التصنيع الكامل في المجالات المطروحة هو الحل الرئيسي للنهوض بالصناعة المصرية وسد العجز بين الصادرات والواردات، مضيفًا: "إحنا بنصدر القطن المصري بتاعنا للهند ونرجع نشتريه منتج".

وأوضح فؤاد، أن وضع الصناعة المصرية يحتاج لمزيد من التحفيز للمستثمرين ودعم الشراكات مع المستثمرين الأجانب مع مخاطبة الجهات الخارجية لجلب كيانات تعليمية كبيرة تسهم في تطوير وتدريب كفاءات وطنية.

التصنيع الزراعي الحوار الوطنى الدولة المصرية الصادرات والواردات الصناعة المصرية أولويات الاستثمار المحور الاقتصادي

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