الحوار الوطني.. سمير صبري: 700 مليار جنيه فقط إنتاج الصناعة المصرية.. عايزين حلول

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر لا تحتاج توصيفا لمشكلتها، فكل المتابعين للمجال العام والمهتمين بالشأن الاقتصادي يعرفون جيدا أين الأزمة ونبحث جميعا عن حلول بديلة للتطوير.

وأضاف صبري، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "أنتظر من المشاركين اليوم أن يتحدثوا أكثر عن الحلول والتوصيات وكيفية دعم الصناعة والاستثمار، مش عاوزين تاني طرح للمشاكل لأن كلنا عارفينها".

وأوضح صبري أن الصناعة تشارك في الناتج المحلي بنسبة 17%، ويجب بحث أفكار لزيادة هذه النسبة خلال مدة زمنية قليلة، موضحا أن إجمالي إنتاج الصناعة المصرية لا بتجاوز 700 مليار جنيه فقط.

وشدد صبري على ضرورة تحديد أولويات الدولة المصرية في الصناعة من أجل التصدير وغزو الأسواق الأجنبية، مضيفا "الإمكانيات اللي عندنا كبيرة سواء موقع جغرافي مميز نهضة في البنية التحتية تاريخ عريق كل دي مميزات لازم ناخد منها وندعم الصناعة ونبدأ ناخد وضعنا بين دول العالم".