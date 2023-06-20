الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين تلتقط صورا تذكارية فى جولتها بشوارع جربة

الهام شاهين
الهام شاهين

تجولت الفنانة إلهام شاهين في شوارع جزيرة جربة بتونس ضمن فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية والمقام في جزيرة جربة وأبدت إعجابها بالفن التونسي والرسومات على حوائط المنازل والأجواء الدافئة، كما قامت بالتقاط بعض الصور التذكارية.

واصطحبت الفنانة إلهام شاهين فى جولتها الدكتورة عبلة الأسود مدير مهرجان جربة السينمائي والمخرج  عمر عبد العزيز والفنان شريف حلمى والفنان أمير شاهين، والنقاد مصطفى ياسين ومها متبولى وفايزة هنداوى، وعدد من الزملاء الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام التونسية والمصرية.

مهرجان "جربة للسينما العربية" أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقورى، وتم تأسيسه العام الماضى بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم، وكرم خلال الدورة المخرج خيرى بشارة والنجمة إلهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور.

وانطلقت الدورة الثانية للمهرجان يوم 18 يونيو وتستمر حتى 24 يونيو 2023 في جزيرة "جربة" السياحية  بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشئون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية.

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𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الخطوط الجوية التونسية إلهام شاهين الاعلام التونسى المؤسسة الوطنية الفنان شريف حلمي الفنان حماده هلال الفنانة الهام شاهين المخرج عمر عبد العزيز المخرج خيري بشارة

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