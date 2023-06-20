لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا

أكد موقع "ديد لاين" الأمريكي، أن شركة نيوين كونيكت للتوزيع الفني تستعد لإصدار عمل وثائقي جديد عن كليوباترا آخر فراعنة مصر تسلط الضوء على جانبها المشرق وإنجازاتها الكبرى.

وتابع الموقع الأمريكي، أن نيوين تسعى للهيمنة على سوق الأفلام الوثائقية، ويستند العرض المكون من أربعة أجزاء لشبكة RMC Découverte الفرنسية، والذي تنتجه شركة Label News، إلى أعمال تنقيب غير مسبوقة ويعرض لقطات لم يسبق لها مثيل في محاولات رفع الغموض عن الحياة الغامضة لآخر فراعنة مصر.

محو أخطاء نيتفليكس

وبحسب الموقع، فإن الشركة الأمريكية تسعى لإصلاح الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها منصة نيتفليكس للبث الرقمي، والذي أثار الغضب بسبب تصوير كليوباترا على أنها إفريقية حيث قامت بدورها الممثلة البريطانية السمراء أديل جيمس، بالرغم من أن الملكة المصرية كان لها أصول يونانية.

وأضاف: "عندما تنظر إلى علم المصريات، هناك الكثير من القصص التي يمكن روايتها، والفكرة ليست التنافس مع نيتفليكس ولكن لدينا وصول رائع وإثبات ملموس يربط المعبد الذي أغرق قبالة الإسكندرية بكليوباترا، وهو أمر فريد من نوعه ".

وأوضح الموقع الأمريكي، أن الشركة تسعى لإصدار سلسلة بعنوان "براغي من اللون الأزرق: الأسرار المشرقة"، وهي مكونة من 6 أجزاء، وتُعدّ كليوباترا أو "الجانب المشرق" أحد هذه الأجزاء.

وتابع أنه تم تكليف جميع العروض من قبل المذيعين الفرنسيين ويتم إنتاجها في الغالب من قبل شركة إندي كابا المملوكة لشركة نيوين التي تبحث عن شركاء مؤيدين ومبيعات مسبقة لعمل "الجانب المضئ".