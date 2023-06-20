الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا

كليوباترا
كليوباترا

أكد موقع "ديد لاين" الأمريكي، أن شركة نيوين كونيكت للتوزيع الفني تستعد لإصدار عمل وثائقي جديد عن كليوباترا آخر فراعنة مصر تسلط الضوء على جانبها المشرق وإنجازاتها الكبرى.

وتابع الموقع الأمريكي، أن نيوين تسعى للهيمنة على سوق الأفلام الوثائقية، ويستند العرض المكون من أربعة أجزاء لشبكة RMC Découverte الفرنسية، والذي تنتجه شركة  Label News، إلى أعمال تنقيب غير مسبوقة ويعرض لقطات لم يسبق لها مثيل في محاولات رفع الغموض عن الحياة الغامضة لآخر فراعنة مصر.

محو أخطاء نيتفليكس

وبحسب الموقع، فإن الشركة الأمريكية تسعى لإصلاح الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها منصة نيتفليكس للبث الرقمي، والذي أثار الغضب بسبب تصوير كليوباترا على أنها إفريقية حيث قامت بدورها الممثلة البريطانية السمراء أديل جيمس، بالرغم من أن الملكة المصرية كان لها أصول يونانية.

وأضاف: "عندما تنظر إلى علم المصريات، هناك الكثير من القصص التي يمكن روايتها، والفكرة ليست التنافس مع نيتفليكس ولكن لدينا وصول رائع وإثبات ملموس يربط المعبد الذي أغرق قبالة الإسكندرية بكليوباترا، وهو أمر فريد من نوعه ".

وأوضح الموقع الأمريكي، أن الشركة تسعى لإصدار سلسلة بعنوان "براغي من اللون الأزرق: الأسرار المشرقة"، وهي مكونة من 6 أجزاء، وتُعدّ كليوباترا أو "الجانب المشرق" أحد هذه الأجزاء.

وتابع أنه تم تكليف جميع العروض من قبل المذيعين الفرنسيين ويتم إنتاجها في الغالب من قبل شركة إندي كابا المملوكة لشركة نيوين التي تبحث عن شركاء مؤيدين ومبيعات مسبقة لعمل "الجانب المضئ".

كليوباترا فيلم وثائقي عالمي مصر فراعنة نيتفليكس

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

أقوال صادمة لقاتلة طفلها بالشرقية خلال جلسة محاكمتها

معيد يطلق النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

رئيس جامعة بني سويف يهنئ المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان

محافظ أسوان يوجه برفع نسب مشروعات الطرق في إدفو ونصر النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

عاجل
لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو