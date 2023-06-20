الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة طالبان تنفذ ثانى عملية إعدام علنية رميًا بالرصاص

حركة طالبان
حركة طالبان

نفذت حركة طالبان، الثلاثاء، ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

ونفذت طالبان حكم الإعدام بحق أفغاني مدان بتهمة القتل، رميا بالرصاص، اليوم، في ساحة مسجد.

وقال مسئولون في ولاية لغمان، في بيان اليوم، إن المتهم أعدم علنا في بلدة سلطان غازي بابا، حتى يتألم القاتل ويصبح درسا للآخرين، موضحا أنه قتل 5 أشخاص، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وصرّح مسئول في دائرة الإعلام والثقافة في الولاية بأن نحو ألفي شخص شاهدوا عملية الإعدام، من بينهم أقارب الضحايا، وإن الحكم والإعدام نفذا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

حركة طالبان تنفذ أول إعدام علنى منذ توليها الحكم

وفي ديسمبر الماضي، نفذت طالبان أول إعدام علني بحق أفغاني أدين بارتكاب جريمة، للمرة الأولى منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان وبعد أسابيع فقط على أمر القائد الأعلى بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل جوانبها.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان وقتها، إن "المحكمة العليا تلقت أمرًا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، حيث كان متهمًا بقتل رجل وسرقة دراجته النارية وهاتفه النقال.

وأوضح الناطق باسم طالبان أن حكم الإعدام نفذه والد الضحية الذي أطلق النار ثلاث مرات على المحكوم برشاش كلاشينكوف.

حركة طالبان عملية إعدام أفغانستان تهمة القتل سلطان غازي بابا دائرة الإعلام والثقافة

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