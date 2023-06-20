ضبط 316 طن قمح و3 أطنان كيماوي قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبرة من الأجهزة الرقابية بالمديرية برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، وبرفقة محمود جبر، كبير مفتشي المديرية بالاشتراك مع إدارة تموين الحسينية برئاسة عبدالكريم عوض، مساعد مدير المديرية وذلك بناءً على المعلومات الواردة تليفونيًا والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بناحية الحسينية حيث توجهت الحملة إلى مقر الشكوى.

وأسفرت الحملة عن ضبط مفرش لتجميع القمح وتم التنسيق مع شركة مطاحن شرق الدلتا لحضور سيارات نقل كبيرة لنقل كميات القمح إلى صوامع الزقازيق وبالفعل تم نقل 300 طن قمح إلى الصوامع بالزقازيق.

وفي سياقٍ متصل، تمكنت الحملة من ضبط كمية من القمح لدى أحد التجار قدرها 3 أطنان تم توريدهم إلى شونة الإخلاص وكذا ضبط كميه من الكيماوي المدعم قدرها 3 طن تم التحفظ عليهم وعمل المحضر اللازم ضد صاحبه، بالإضافة لضبط كمية أخرى من القمح المحلي قدرها 13 طنًا، تم نقلها إلى شونة الجمال بإبراهيم حسن، وعليه يكون قامت الحملة بتوريد كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 316 طن تقريبًا و3 أطنان كيماوي مدعم ومحظور تداوله بالأسواق.

وباستمرار أعمال الحمله تم ضبط صاحب مخبز بلدي بناحية سعود يقوم بالتشغيل في غير مواعيد العمل الرسمية وتم عمل محضر جنحه لمخالفته التعليمات وكذا تصرفه في 14 شيكارة دقيق من حصة المخبز وتم غلق المخبز وإيقاف حصته فورًا.

وتواصل الحملة اليوم التالي بالاشتراك مع قطاع وسط وقطاع جنوب الشرقية حملاتها الرقابية للمرور على المخابز بناحية بلبيس لوجود العديد من الشكاوى، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 81 مخالفه تموينية لعدد من المخابز.