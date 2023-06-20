الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بتعديل القوانين المرتبطة بالملكية الفكرية

ايمن ابو العلا
ايمن ابو العلا

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإبداعات التي يقوم بها العقل البشري مرورا بالاختراعات وصولا للمصنفات الرقمية والعلامات التجارية تمثل ملكية فكرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأكد أبو العلا أن حماية الملكلية الفكرية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في المحور الثاني تناولت تحديات الملكلية الفكرية، وفي مقدمتها غياب الهيكل التشريعي.

وأوضح النائب أن مشروع القانون بداية حقيقية من أجل عمل حوكمة تشريعية حقيقية لملف الملكية الفكرية، منتقدا ما وصفه "القوانين المبعثرة" الخاصة بالملكلية الفكرية.

ولفت أيمن أبوالعلا إلى أن لا توجد تعريفات محددة للملكية الفكرية في العديد من القوانين، لأن أغلبها عبارة عن إجراءات وعقوبات هزيلة.

وقال عضو مجلس النواب: “نتمنى أن تقوم الحكومة بتعديل القوانين المبعثرة اللازمة كي تصنف مصر من الجهات الرسمية، لا سيما وأن تصنيفنا ضعيف داخل المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية”.

وأكد أيمن أبو العلا  أهمية الملكية الفكرية في الاستثمار والتنمية المستدامة، قائلا: “المستثمر يحتاج الحفاظ على ملكيته الفكرية، ولا يمكن لدولة أن تسير بدون إبداع وتنمية وفكر واستدامة”.

وأعلن عضو مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإصلاح والتنمية الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية التنمية المستدامة الجهاز المصري للملكية الفكرية الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الدكتور أيمن أبو العلا

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