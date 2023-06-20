الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متحف الغردقة يلغي التعامل الكاش في شراء تذاكر الدخول

متحف الغردقة
متحف الغردقة

أعلن متحف آثار الغردقة، أنه سيتم شراء تذاكر الدخول باستخدام بطاقات الدفع المصرفية، من مكتب التذاكر ولا يوجد إمكانية لشراء تذاكر دخول المتحف عن طريق الكاش.

وأكدت إدارة المتحف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رسوم الدخول  للمصريين والعرب 80 جنيهًا للفرد، وأن الطلاب المصريين والعرب 40 جنيهًا، والدخول للأجانب 200 جنيه، والطالب الأجنبى 100 جنيه.

ويضم متحف الغردقة الآلاف من القطع الآثرية المختلفة التى ترجع للعصور المختلفة منها العصر الفرعوني، وكذلك الروماني والقبطي والإسلامي والعصور المختلفة.

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