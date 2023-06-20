الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس الأمة الكويتى يعلن انتخاب أحمد السعدون رئيساً للمجلس بالتزكية

جريدة الدستور

زكى مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى، اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية". 

وغادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيدا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.

السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس الأمة في الفصول التشريعية  في دورتي 1992 و1996، وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشر دورات متتالية منذ عام 1975.

مجلس الأمة الكويتي احمد السعدون

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