الشرطة الفرنسية تقتحم مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024

اقتحمت الشرطة الفرنسية المقر الرئيسي للجنة المنظمة لبطولة دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشرطة الفرنسية اقتحمت مقر اللجنة من أجل إجراء عملية تفتيش.

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان لوكالات الأنباء العالمية، ونشرته شبكة سكاي سبورتس: أن البحث مازال مستمرًا في المقر الرئيسي، مشددة على تعاون اللجنة بشكل كامل مع المحققين للإجابة على استفساراتهم وتسهيل عملهم.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل أخرى بشأن سبب مداهمة الشرطة لمقر اللجنة المنظمة للبطولة، أو حتى طبيعة التحقيقات الجارية مع اللجنة المنظمة.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024، يوم 26 يوليو من العام المقبل وتستمر حتى 11 أغسطس من العام نفسه، فيما تنطلق دورة الألعاب البارلمبية في 28 أغسطس من العام نفسه وتستمر حتى 6 سبتمبر.