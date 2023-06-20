وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمنطقة الأبراج الشاطئية بـ"العلمين الجديدة"

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والإدارة الجيدة للمشروعات، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، بما يليق بمدينة "العلمين الجديدة".

وتابع الوزير موقف تشغيل المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، مشددا على ضرورة الحفاظ على المنطقة فى أفضل صورة كما تم تنفيذها، وعدم السماح بأى تجاوزات لما تم الاتفاق عليه مع المُشغل.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.