الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يُعلن التعاقد مع كريستوفر نكونكو حتى 2029

كريستوفر نكونكو
كريستوفر نكونكو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكوكو، مهاجم فريق ريد بول لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "تويتر"، لعدد من الصور واللقطات المجمعة لنكونكو، وعلق عليها: "نكونكو أزرق" في إشارة لانضمامه لتشيلسي.

وتابع: "مرحبًا بك نكونكو".

وكشف النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي عن انضمام اللاعب بعقد ممتد لـ6 سنوات مقبلة.

وبدأ كريستوفر نكونكو مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتدرج بالمراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في ديسمبر 2015.
ولعب نكونكو 78 مباراة بقميص الفريق الأول لتشيلسي وسجل 11 هدفًا وصنع 4 لزملائه.

ثم انضم لصفوف فريق ريد بول لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

ومنذ ذلك الحين، لعب نكونكو 172 مباراة وسجل 70 هدفًا وصنع 56 لزملائه في لايبزيج.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد بشكل لا يصدق بانضمامي لتشيلسي، النادي بذل جهدًا كبيرًا لضمي وأنا أتطلع لمقابلة مدربي الجديد وزملائي وإظهار ما يمكنني فعله في الملعب لجماهير تشيلسي".
وأضاف: "لعبت في البوندسليجا والدوري الفرنسي، والآن أريد اللعب في الدوري الإنجليزي، واحد من أقوى الدوريات في العالم وأنا متشوق لهذا التحدي وسأكون فخورًا بارتداء قميص تشيلسي".

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