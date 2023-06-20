الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط: انطلاق أعمال التشجير بمركزي القوصية والفتح ضمن "زراعة 100 مليون شجرة"

أعمال التشجير
أعمال التشجير

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الزراعة والتشجير التي يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " زراعة 100مليون شجرة " والتي تستهدف الاهتمام بالبعد البيئي.

وذلك ضمن الخطة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنه للمواطن المصري بزيادة الرقعة الخضراء علي مستوي الجمهورية وتحسين جودة الهواء، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه المبادرة لما لها من العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، قام مصطفي علي رئيس مركز ومدينة الغنايم بالتنسيق مع القسم الزراعي بتكثيف اعمال زراعة شتلات مثمرة و ري الأشجار التي تم زراعتها بالطرق والشوارع بدائرة المركز وفي مركز ومدينة الفتح قام عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بتنظيم فعاليات لزراعة العشرات من الاشجار المثمرة والغير مثمرة بشوارع وميادين المركز فضلا عن متابعة زراعة الأشجار ببني مر وتم المرور علي عدد من المدارس التي تم تشجيرها منها مدرسة بني مر الاعدادية بنين ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية كما تم المرور لمتابعة حالة الأشجار التي تم زراعتها والإشراف علي ريها بإنتظام بنقطة إطفاء بني مر وتتم هذه الحملات بالتعاون مع مسئولي إدارات التشجير بالأحياء ومسئولي البيئة بالمحافظة.

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100 مليون شجرة أعمال الزراعة الأشجار المثمرة الاقتصادية والاجتماعية التداعيات السلبية التنمية المستدام الرقعه الخضراء الطرق والشوارع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية تحقيق التنمية المستدامة تعظيم الاستفاده منه

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