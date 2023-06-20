المشاط تستعرض الشراكة التاريخية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الماضي، لتسجل 258 مليون شخص، وفي هذا الصدد، فقد ساهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بجهوده في دعم أكثر من 6 ملايين شخص في 41 دولة، عبر تخصيص تمويلات وصلت إلى 990 مليون دولار في 70 مشروعًا تنمويًا، وهو ما يعكس الأثر التنموي الكبير الذي يحققه الصندوق عبر مشروعاته في الدول المختلفة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، شراكة مصر مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مدى أربعة عقود، بناءً على التزام مشترك بالتنمية الريفية المستدامة ورفع مستويات المعيشة لمجتمعاتنا الريفية، حيث يعمل الصندوق بالتعاون مع الجهات الوطنية بشكل مباشر مع المزارعين الصغار والأقل دخلًا في مصر، والمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، كما أن الصندوق في صدارة المؤسسات التي عززت جهود تمكين المرأة والشباب لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في تعزيز جهود التنمية.

وذكرت أنه من خلال التعاون الإنمائي على مدار العقود الماضية، فقد ارتفعت المحفظة مع الصندوق لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، تم من خلالها تمويل 14 مشروعًا ساهمت بشكل كبير في إحداث تغيير كبير في حياة المزارعين والمواطنين ليستفيد منها نحو 1.3 مليون مزارع إلى جانب ملايين المستفيدين بشكل غير مباشر، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ COP 27، فقد تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رسميًا كشريك إنمائي رئيسي لمحور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، وبنك التنمية الإفريقي الشريك الرئيسي في محور المياه.

وشددت أن برنامج «نُوَفِّي» يعكس التزام مصر بحشد تمويل المناخ والاستثمارات الخاصة من أجل التحول الأخضر، وترجمة التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر مشروعات قابلة للتنفيذ وواقعية وجاذبة للاستثمارات.