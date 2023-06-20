كشف ملابسات مقتل شخص وإلقاء جثته في مصرف بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات ضبط المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته في مصرف مائي بالقليوبية.

وتبلغ لمركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه وهو أحد الأشخاص.

وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية"عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه و امتناع الأخير عن سداد ديونه، فعقد العزم على استدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمان الآخران وقاموا باقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب، مُحدثين إصابته التى أودت بحياته.

وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم، وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة "التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.