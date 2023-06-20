طالب ثانوية عامة: "معرفش امتحان اللغة الثانية صعب ولا سهل عشان غشيته كله" (فيديو)

قال طالب بالصف الثالث الثانوي عقب الانتهاء من امتحان “الألمانية” كلغة ثانية، إنه لا يدري إذا ما كان الامتحان صعبا أم سهلا، إذ “غشه بالكامل” على حد زعمه.

وأضاف الطالب في مقطع فيديو لـ“الدستور”، أن الامتحانات حتى الآن “آخر سهولة ويسر”،.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الثلاثاء، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، تشتمل على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية وتخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا، تخصص لها 34 درجة.

وأوضحت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة، يذكر أن 78025 طالبًا وطالبة سيؤدون غدًا الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة، داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.