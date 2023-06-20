وزير التعليم للطلاب: أى إجابة فى كراسة الأسئلة لن يعتد بها.. وثقوا فى نظام التصحيح

في إطار زيارته محافظة الشرقية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث يبلغ عدد الطلاب بها ٣٦٢ طالبًا وطالبة، منهم ٧٢ طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي و١١٧ طالبًا وطالبة بالقسم العلمى علوم، و٢٧ طالبًا وطالبة بالقسم العلمى رياضة.

واطمأن الوزير، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أن المراقب هو القائد داخل اللجنة وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير أيضًا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة.

وردًا على استفسار إحدى الطالبات حول الإجابة في كراسة الأسئلة، أكد الوزير أن أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها، مشددًا على أهمية تركيز الطلاب على الحل فقط في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وردًا على استفسار آخر لإحدى الطالبات حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير على أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها، قائلًا: "ثقوا فى نظام التصحيح ونحن نحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا في التصحيح".

وقد أثنى الوزير على هدوء وانضباط اللجان في المحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، مشددًا على أهمية مواصلة إجراءات استخدام العصا الإلكترونية عن بعد داخل اللجان، للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب حرصًا على تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير باستخدام العصا الإلكترونية في حضوره للتفتيش على الطالبات عن بعد داخل اللجنة للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ أيضًا لجان الطلاب بالمدرسة للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجهًا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وفي إطار زيارته التفقدية للجان الثانوية العامة بالمحافظة، تفقد الوزير والمحافظ أيضًا لجان مدرسة الصالحية للتعليم الأساسي بالصالحية القديمة، والتى تضم عدد ٣٥١ طالبة، منهن ١١٢ طالبة بالقسم الأدبي، و٢١٤ طالبة بالقسم علمى علوم و٢٥ طالبة بالقسم علمى رياضة.

وحرص الوزير، خلال الزيارة، على الاطمئنان على إجراءات سير الامتحانات باللجان داخل المدرسة واستخدام العصا الإلكترونية في إجراءات التفتيش، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة، مشيرًا إلى أن حيازة أى طالب الهاتف المحمول داخل اللجنة يعرضه لإجراءات قانونية تصل لحرمانه من الامتحانات لمدة عامين.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة محمد فؤاد الرشيدى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.