الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر إجابات امتحان اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة

طلاب
طلاب

انتهى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، منذ قليل، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2023م .

وأدى 780 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والذي يبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء ، ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة.

وينشر "الدستور" في التقرير التالي، إجابات أسئلة امتحان مادة اللغة الألمانية ضمن مواد اللغة الأجنبية الثانية، الذي أداها الطلاب صباح اليوم.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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